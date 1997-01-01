Тетерятникова (Осипова) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1935
Дата смерти01.01.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1935
Отец: Осипов Николай Захарович
Мать: Осипова Наталья Петровна
Имя при рождении: Надежда
Бракосочетание
06.11.1957
Тункерский сельсовет, Теректинский район, Уральская область
Рождение ребёнка
21.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тетерятников Павел Петрович
Казахская СССР, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, зерносовхоз Долинский
Смерть
01.01.1997
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния