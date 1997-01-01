Тетерятникова (Осипова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерятникова (Осипова) Вера Николаевна

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Место рождения

Путь Социализма

Дата рождения

22.10.1935

Дата смерти

01.01.1997

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1935

Отец: Осипов Николай Захарович

Мать: Осипова Наталья Петровна

Имя при рождении: Надежда
Бракосочетание
06.11.1957

Муж: Тетерятников Павел Петрович

Тункерский сельсовет, Теректинский район, Уральская область
Рождение ребёнка
21.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тетерятников Павел Петрович

Казахская СССР, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, зерносовхоз Долинский
Смерть
01.01.1997
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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