Логунов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Логунов Гаврила Ипатьевич
Мать: Логунова Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Смоленова Анна
Мать ребёнка: Логунова Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Логунов Никифор
Мать ребёнка: Логунова Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Логунов Иона
Мать ребёнка: Логунова Дарья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логунова Дарья Семеновна
Смерть
Неизвестно