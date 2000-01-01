Логунов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Логунов Гаврила Ипатьевич

Мать: Логунова Неизвестно

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Смоленова Анна

Мать ребёнка: Логунова Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Логунов Никифор

Мать ребёнка: Логунова Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Логунов Иона

Мать ребёнка: Логунова Дарья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логунова Дарья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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