Козулин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козулин Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1980

Сын: Козулин Владимир Константинович

Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
22.03.1988

Сын: Козулин Максим Константинович

Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Наталья Васильевна

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