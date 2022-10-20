Козулин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1980
Сын: Козулин Владимир Константинович
Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1988
Сын: Козулин Максим Константинович
Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно