Фролова (Фёдорова) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Владимир
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фролов Иван Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно