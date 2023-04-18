Фролова (Фёдорова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Фёдорова) Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Владимир

Мать: не указана

Место жительства
1940
Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Харитонович

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Николай Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Харитонович

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Иван Харитонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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