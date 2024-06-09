Аксенов Дмитрий Тимофеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксенов Дмитрий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксенов Тимофей Аникин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Авдотья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1700

Дочь: (Аксенова) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Аксенова Авдотья Афанасьевна

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Аксенов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Аксенова Авдотья Афанасьевна

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Аксенов Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Аксенова Авдотья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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