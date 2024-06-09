Аксенов Дмитрий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксенов Тимофей Аникин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1700
Дочь: (Аксенова) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Аксенова Авдотья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Аксенова Авдотья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Аксенов Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Аксенова Авдотья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно