Королькова Анна Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Ларион
Рождение ребёнка
1831
Сын: Корольков Петр Степанович
Отец ребёнка: Корольков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Корольков Михаил Степанович
Отец ребёнка: Корольков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Королькова Матрена Степановна
Отец ребёнка: Корольков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Королькова Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Корольков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Королькова Аграфена Степановна
Отец ребёнка: Корольков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Корольков Контилиан Степанович
Отец ребёнка: Корольков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Королькова Акулина Степановна
Отец ребёнка: Корольков Степан Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно