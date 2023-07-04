Королькова Анна Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова Анна Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Корольков Петр Степанович

Отец ребёнка: Корольков Степан Яковлевич

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Корольков Михаил Степанович

Отец ребёнка: Корольков Степан Яковлевич

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Королькова Матрена Степановна

Отец ребёнка: Корольков Степан Яковлевич

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Королькова Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Корольков Степан Яковлевич

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Королькова Аграфена Степановна

Отец ребёнка: Корольков Степан Яковлевич

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Корольков Контилиан Степанович

Отец ребёнка: Корольков Степан Яковлевич

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Королькова Акулина Степановна

Отец ребёнка: Корольков Степан Яковлевич

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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