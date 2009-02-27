Корякин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1946
Дата смерти27.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1946
Отец: Корякин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.02.2009