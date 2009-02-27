Корякин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1946

Дата смерти

27.02.2009

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1946

Отец: Корякин Андрей

Мать: Корякина (Мельникова) Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.02.2009

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