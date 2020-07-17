Шорохова (Суханова) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Суханова) Ирина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1986

Отец: Суханов Виктор Александрович

Мать: Суханова Нина Ивановна

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