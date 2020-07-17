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Шорохова (Суханова) Ирина Викторовна
Шорохова (Суханова) Ирина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.05.1986
Пол
Женский
Отец
Суханов Виктор Александрович
1956 г.р.
Мать
Суханова (Грошева) Нина Ивановна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1986
Отец:
Суханов Виктор Александрович
Мать:
Суханова Нина Ивановна
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