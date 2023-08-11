Евдокия Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти06.02.1872 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1856
Поручители жениха д. Игумново крестьяне Василий Иванов и Андрей Ларионов Поручители невесты Ямской слободы крестьяне Михаил Борисов и Егор Борисов
Рождение ребёнка
27.11.1856
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Козлов Павел Стефанов
Воспреемники Ямской слободы крестьянин Иван Тимофеев д. Игумново кпестьянская девица Анна Степанова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Козлов Павел Стефанов
Рождение ребёнка
18.08.1870 ст.
Сын: Иван Павлов
Отец ребёнка: Козлов Павел Стефанов
Воспреемники оной церкви пономарь Павел Васильев Вознесенский д. Игумново крестьянская девица Анна Павлова
Смерть
06.02.1872 ст.
40 лет от простуды