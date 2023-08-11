Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Тимофеева

Евдокия Тимофеева

Место рождения

Ямская, Можайский, Московская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

06.02.1872 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Ямская, Можайский, Московская область
Бракосочетание
12.01.1856

Муж: Козлов Павел Стефанов

Поручители жениха д. Игумново крестьяне Василий Иванов и Андрей Ларионов Поручители невесты Ямской слободы крестьяне Михаил Борисов и Егор Борисов
Рождение ребёнка
27.11.1856

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Козлов Павел Стефанов

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники Ямской слободы крестьянин Иван Тимофеев д. Игумново кпестьянская девица Анна Степанова
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Козлов Павел Стефанов

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1870 ст.

Сын: Иван Павлов

Отец ребёнка: Козлов Павел Стефанов

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники оной церкви пономарь Павел Васильев Вознесенский д. Игумново крестьянская девица Анна Павлова
Смерть
06.02.1872 ст.
Игумново, Можайский, Московская область
40 лет от простуды

Мы используем куки для улучшения работы сайта.