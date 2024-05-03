Мищенко (Борисова) Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1905
Рождение ребёнка
?.06.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно