Мищенко (Борисова) Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мищенко (Борисова) Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1905

Отец: Борисов Егор Кузьмич

Мать: Борисова Екатерина Феропонтьевна

Рождение ребёнка
?.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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