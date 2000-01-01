Соловьёв Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Михаил Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1970

Отец: Соловьев Юрий Вячеславович

Мать: Соловьёва Татьяна Александровна

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