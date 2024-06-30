Муратова Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалан (Муратова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Муратов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муратова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Муратов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витер (Муратова) Раиса Петровна
Отец ребёнка: Муратов Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Муратов Пётр Иванович