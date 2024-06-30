Муратова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуратова Анастасия Андреевна

Муратова Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалан (Муратова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Муратов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муратова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Муратов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витер (Муратова) Раиса Петровна

Отец ребёнка: Муратов Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муратов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муратов Василий Петрович

Отец ребёнка: Муратов Пётр Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.