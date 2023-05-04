Яким Денисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.09.1860
Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Восприемниками (крестными) были села Пожарья: крестьянский сын Иван Карпов и крестьянская девка Авдотья Карпова
Рождение
06.09.1860 ст.
Отец: Денис Якимов
Мать: Оксинья Карпова
Смерть
Неизвестно