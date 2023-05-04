Яким Денисов 06.09.1860 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Яким Денисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.09.1860
Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Восприемниками (крестными) были села Пожарья: крестьянский сын Иван Карпов и крестьянская девка Авдотья Карпова
Рождение
06.09.1860 ст.

Отец: Денис Якимов

Мать: Оксинья Карпова

Смерть
Неизвестно

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