Чеботарь Николай
Место рожденияПивничаны
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чеботарь Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеботарь Михаил (Не Точно) (Не Точно)
Мать ребёнка: Чеботарь Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чеботарь Вера
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Чеботарь) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Чеботарь Вера
Рождение ребёнка
04.04.1949
Сын: Чеботарь Борис Николаевич
Мать ребёнка: Чеботарь Вера
Рождение ребёнка
06.02.1951
Смерть
?.11.1976