Чеботарь Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарь Николай

Место рождения

Пивничаны

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1941 г.р.
1949 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чеботарь Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чеботарь Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чеботарь Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чеботарь Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеботарь Михаил (Не Точно) (Не Точно)

Мать ребёнка: Чеботарь Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботарь Вера

Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Чеботарь) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Чеботарь Вера

Рождение ребёнка
04.04.1949

Сын: Чеботарь Борис Николаевич

Мать ребёнка: Чеботарь Вера

Рождение ребёнка
06.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чеботарь Вера

Смерть
?.11.1976

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