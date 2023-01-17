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Мотыльков Моисей Маркович

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Место рождения

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1920

Дата смерти

Около ?.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Мотыльков Марк Иванович

Мать: Мотылькова Матрёна Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Пропал без вести (военное)
?.02.1943
Призван Бирилюсским РВК в 1940 году. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в феврале 1943 года. Книга Памяти Красноярского края. Том 2. Бирилюсский район
Смерть
Около ?.02.1943
Пропал без вести на войне в феврале 1943 года.
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