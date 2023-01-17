Мотыльков Моисей Маркович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиОколо ?.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Пропал без вести (военное)
?.02.1943
Призван Бирилюсским РВК в 1940 году. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в феврале 1943 года. Книга Памяти Красноярского края. Том 2. Бирилюсский район
Смерть
Около ?.02.1943
Пропал без вести на войне в феврале 1943 года.