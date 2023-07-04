Доренская Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доренская Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Доренская Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Доренский Иван Яковлевич

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Доренская Феодосья Ивановна

Отец ребёнка: Доренский Иван Яковлевич

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Доренский Филипп Иванович

Отец ребёнка: Доренский Иван Яковлевич

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Доренская Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Доренский Иван Яковлевич

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Доренская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Доренский Иван Яковлевич

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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