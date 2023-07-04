Доренская Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Доренская Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Доренский Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Доренская Феодосья Ивановна
Отец ребёнка: Доренский Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Доренский Филипп Иванович
Отец ребёнка: Доренский Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Доренская Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Доренский Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Доренская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Доренский Иван Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно