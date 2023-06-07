Дедова Васса Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Васса Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Дедов Авдей Игнатьев

Отец ребёнка: Дедов Игнат Еремеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1688

Сын: Дедов Малафей Игнатьев

Отец ребёнка: Дедов Игнат Еремеев

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Дедов Евстигней Игнатьев

Отец ребёнка: Дедов Игнат Еремеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Татьяна Игнатьева

Отец ребёнка: Дедов Игнат Еремеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедов Давыд Игнатьев

Отец ребёнка: Дедов Игнат Еремеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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