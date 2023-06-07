Дедова Васса Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Дедов Авдей Игнатьев
Отец ребёнка: Дедов Игнат Еремеев
Рождение ребёнка
Около 1688
Отец ребёнка: Дедов Игнат Еремеев
Рождение ребёнка
Около 1698
Отец ребёнка: Дедов Игнат Еремеев
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Татьяна Игнатьева
Отец ребёнка: Дедов Игнат Еремеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дедов Давыд Игнатьев
Отец ребёнка: Дедов Игнат Еремеев
Смерть
Неизвестно