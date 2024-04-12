Грязнова (Фокина) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнова (Фокина) Наталья Михайловна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Фокин Михаил Александрович

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.05.1890

Муж: Грязнов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
09.04.1892

Сын: Грязнов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Грязнов Михаил Павлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1894

Сын: Грязнов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Грязнов Михаил Павлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1896

Сын: Грязнов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Грязнов Михаил Павлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1897

Сын: Грязнов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Грязнов Михаил Павлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.04.1899

Сын: Грязнов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Грязнов Михаил Павлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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