Грязнова (Фокина) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Фокин Михаил Александрович
Бракосочетание
25.05.1890
Рождение ребёнка
09.04.1892
Отец ребёнка: Грязнов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
04.12.1894
Сын: Грязнов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Грязнов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
06.01.1896
Отец ребёнка: Грязнов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
17.01.1897
Сын: Грязнов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Грязнов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
24.04.1899
Сын: Грязнов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Грязнов Михаил Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно