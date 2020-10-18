Лебедева (Тесленко) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1926
Дата смерти18.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1961
Дочь: Лебедева Нина Петровна
Отец ребёнка: Лебедев Петр Константинович
Дубна, Дубна, Московская область
Смерть
18.10.2020
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область