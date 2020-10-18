Лебедева (Тесленко) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Тесленко) Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1926

Дата смерти

18.10.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Петр Константинович

Рождение ребёнка
01.01.1961

Дочь: Лебедева Нина Петровна

Отец ребёнка: Лебедев Петр Константинович

Дубна, Дубна, Московская область
Смерть
18.10.2020
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

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