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Червяков Василий Васильевич

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский

Дата рождения

24.04.1898

Дата смерти

10.05.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1898

Отец: Червяков Василий Николаевич

Мать: Червякова Анна Авраамовна

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Смерть
10.05.1898
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
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