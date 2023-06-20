Червяков Василий Васильевич
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Дата рождения24.04.1898
Дата смерти10.05.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1898
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Смерть
10.05.1898
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский