Зырянов Тимофей Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянов Тимофей Иннокентьевич

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Место рождения

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Зырянов Иннокентий Васильевич

Мать: Зырянова Александра Борисовна

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Зырянова Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Зырянов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Зырянов Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Зырянов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Зырянова Галина Тимофеевна

Мать ребёнка: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Зырянов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Зырянов Гарий Тимофеевич

Мать ребёнка: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Зырянов Геннадий Тимофеевич

Мать ребёнка: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна

Смерть
Неизвестно
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