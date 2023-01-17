Зырянов Тимофей Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Зырянова Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Зырянов Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Зырянов Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Зырянов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Зырянова Галина Тимофеевна
Мать ребёнка: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Зырянов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Зырянов Геннадий Тимофеевич
Мать ребёнка: Грузных (зырянова) Антонина Кононовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно