Бибигатия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дастабану Абдулхасанова
Отец ребёнка: Абдулхасан Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бибигайша Абдулхасанова
Отец ребёнка: Абдулхасан Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Маймуна Абдулхасанова
Отец ребёнка: Абдулхасан Абдулнасыров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нургата (Нурый) Абдулхасанов
Отец ребёнка: Абдулхасан Абдулнасыров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абдулхасан Абдулнасыров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно