Бибигатия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибигатия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дастабану Абдулхасанова

Отец ребёнка: Абдулхасан Абдулнасыров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бибигайша Абдулхасанова

Отец ребёнка: Абдулхасан Абдулнасыров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Маймуна Абдулхасанова

Отец ребёнка: Абдулхасан Абдулнасыров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нургата (Нурый) Абдулхасанов

Отец ребёнка: Абдулхасан Абдулнасыров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамметдин Абдулхасанов

Отец ребёнка: Абдулхасан Абдулнасыров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулхасан Абдулнасыров

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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