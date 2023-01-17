Харченко Екатерина Каримовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Екатерина Каримовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1988

Отец: Тухлиев Карим Рустамович

Мать: Харченко Елена Витальевна

Рождение ребёнка
08.08.2006

Дочь: Самохина Ангелина Юрьевна

Отец ребёнка: Самохин Юрий Николаевич

Победино, Краснознаменский, Калининградская область
Рождение ребёнка
24.09.2010

Дочь: Самохина Ева Юрьевна

Отец ребёнка: Самохин Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохин Юрий Николаевич

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