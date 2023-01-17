Харченко Екатерина Каримовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1988
Рождение ребёнка
08.08.2006
Дочь: Самохина Ангелина Юрьевна
Отец ребёнка: Самохин Юрий Николаевич
Победино, Краснознаменский, Калининградская область
Рождение ребёнка
24.09.2010
Дочь: Самохина Ева Юрьевна
Отец ребёнка: Самохин Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно