Лунев/Дыдаев Ермил Анисимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Лунев/дыдаев Анисим Минин
Мать: Лунева Домна Зотова
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Наталья Ермилова
Мать ребёнка: Лунева Анна
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Лунев Демид Ермилов
Мать ребёнка: Лунева Анна
Место жительства
1811
ГАРО ф. 129, ревизия 1811 Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Агриппина Ермилова
Мать ребёнка: Лунева Анна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Феодосия Ермилова
Мать ребёнка: Лунева Анна
Бракосочетание
После 1825
Жена: Лунева Анна
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Упоминание
1828
РАСКОЛЬНИКИ!
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Мария Ермилова
Мать ребёнка: Лунева Домна Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунева Домна Егорова
Смерть
Неизвестно
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино