Лунев/Дыдаев Ермил Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Ермил Анисимов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Лунев/дыдаев Анисим Минин

Мать: Лунева Домна Зотова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Наталья Ермилова

Мать ребёнка: Лунева Анна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Лунев Демид Ермилов

Мать ребёнка: Лунева Анна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1811
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ГАРО ф. 129, ревизия 1811 Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Агриппина Ермилова

Мать ребёнка: Лунева Анна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Феодосия Ермилова

Мать ребёнка: Лунева Анна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
После 1825

Жена: Лунева Анна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Упоминание
1828
РАСКОЛЬНИКИ!
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Мария Ермилова

Мать ребёнка: Лунева Домна Егорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Домна Егорова

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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