Лактионов Арсений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Локтионов Николай Арсентьевич
Мать ребёнка: Локтионова Елена Михайловна
Михайловка, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.11.1936
Дочь: Аксенова Тамара Арсентьевна
Мать ребёнка: Локтионова Елена Михайловна
Смерть
Неизвестно