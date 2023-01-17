Лактионов Арсений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛактионов Арсений

Лактионов Арсений

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Локтионов Николай Арсентьевич

Мать ребёнка: Локтионова Елена Михайловна

Михайловка, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.11.1936

Дочь: Аксенова Тамара Арсентьевна

Мать ребёнка: Локтионова Елена Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close