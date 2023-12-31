(Решетникова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Решетникова) Евдокия Петровна

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1723 г.р.

Мать

1725 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Решетнников Петр Иванович

Мать: Наталья Федорова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1765

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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