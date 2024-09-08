Матвеев Александр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Александр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Борис Александрович

Мать ребёнка: Матвеева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Матвеева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Матвеева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Александровна

Мать ребёнка: Матвеева Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Галина Александровна

Мать ребёнка: Матвеева Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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