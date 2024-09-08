Матвеев Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Борис Александрович
Мать ребёнка: Матвеева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Матвеева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Матвеева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Александровна
Мать ребёнка: Матвеева Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Галина Александровна
Мать ребёнка: Матвеева Александра Дмитриевна
Смерть
Неизвестно