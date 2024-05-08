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Тепляков Павел Николаевич

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Место рождения

Корхово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.06.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1911

Отец: Тепляков Николай

Мать: не указана

Корхово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троценко (Петрова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
11.04.1949

Дочь: Лямина (Теплякова) Наталия Павловна

Мать ребёнка: Троценко (Петрова) Александра Ивановна

Корхово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.04.1951

Сын: Троценко Иван Павлович

Мать ребёнка: Троценко (Петрова) Александра Ивановна

Корхово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.04.1956

Дочь: Ковалева (Троценко) Ольга Павловна

Мать ребёнка: Троценко (Петрова) Александра Ивановна

Корхово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Пречистое, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

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