Тепляков Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1911
Отец: Тепляков Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1949
Дочь: Лямина (Теплякова) Наталия Павловна
Мать ребёнка: Троценко (Петрова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1951
Мать ребёнка: Троценко (Петрова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1956
Дочь: Ковалева (Троценко) Ольга Павловна
Мать ребёнка: Троценко (Петрова) Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно
Пречистое, Первомайский муниципальный район, Ярославская область