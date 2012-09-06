Маганаветдинова Гульназ Маратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаганаветдинова Гульназ Маратовна

Маганаветдинова Гульназ Маратовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нигматуллин Марат Алексеевич

Мать: Нигматуллина Инария Фоатовна

Рождение ребёнка
06.09.2012

Сын: Маганаветдинов Тимур Русланович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.04.2017

Сын: Маганаветдинов Данис Русланович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.02.2021

Дочь: Маганаветдинова Эмилия Руслановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маганаветдинов Руслан Айдарович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close