Маганаветдинова Гульназ Маратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.2012
Сын: Маганаветдинов Тимур Русланович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.04.2017
Сын: Маганаветдинов Данис Русланович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.02.2021
Дочь: Маганаветдинова Эмилия Руслановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно