Акимкина (Кузьминова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимкина (Кузьминова) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1907

Муж: Акимкин Феодор Алексеевич

Рождение ребёнка
29.08.1908

Сын: Акимкин Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Акимкин Феодор Алексеевич

Рождение ребёнка
31.05.1910

Дочь: Акимкина Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Акимкин Феодор Алексеевич

Рождение ребёнка
03.02.1915

Сын: Акимкин Василий Федорович

Отец ребёнка: Акимкин Феодор Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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