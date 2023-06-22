Акимкина (Кузьминова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1907
Рождение ребёнка
29.08.1908
Отец ребёнка: Акимкин Феодор Алексеевич
Рождение ребёнка
31.05.1910
Дочь: Акимкина Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Акимкин Феодор Алексеевич
Рождение ребёнка
03.02.1915
Сын: Акимкин Василий Федорович
Отец ребёнка: Акимкин Феодор Алексеевич
Смерть
Неизвестно