Свиньина (Кутергина) Татьяна Андреевна
Место рожденияпочинок Нижний Киржевож, Куфтинский район, Турекская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1893
Рождение ребёнка
18.01.1906
Дочь: Быкова Мария
Отец ребёнка: Свиньин Федор Афанасьевич
Кульшит, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно