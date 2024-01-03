Свиньина (Кутергина) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиньина (Кутергина) Татьяна Андреевна

Место рождения

починок Нижний Киржевож, Куфтинский район, Турекская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.05.1893

Муж: Свиньин Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.01.1906

Дочь: Быкова Мария

Отец ребёнка: Свиньин Федор Афанасьевич

Кульшит, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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