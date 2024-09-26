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Кобзева Анастасия Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Ион Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самодурова (Кобзева) Авдотья Ионовна

Отец ребёнка: Кобзев Ион Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзев Фёдор Ионович

Отец ребёнка: Кобзев Ион Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кобзева) Мария Ионовна

Отец ребёнка: Кобзев Ион Антонов

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кобзев Иван Ионович

Отец ребёнка: Кобзев Ион Антонов

Рождение ребёнка
21.02.1908

Сын: Кобзев Афанасий Ионович

Отец ребёнка: Кобзев Ион Антонов

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Смерть
Неизвестно

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