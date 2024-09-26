Кобзева Анастасия Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобзев Ион Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самодурова (Кобзева) Авдотья Ионовна
Отец ребёнка: Кобзев Ион Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзев Фёдор Ионович
Отец ребёнка: Кобзев Ион Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кобзева) Мария Ионовна
Отец ребёнка: Кобзев Ион Антонов
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кобзев Иван Ионович
Отец ребёнка: Кобзев Ион Антонов
Рождение ребёнка
21.02.1908
Отец ребёнка: Кобзев Ион Антонов
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Смерть
Неизвестно