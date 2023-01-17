Сафенин Константин
Место рождения
Дата рожденияС 1910 по 1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1910 по 1916
Отец: Сафенин Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Сафенин Алексей
Мать ребёнка: Сафенина Марфа
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафенина Марфа
Рождение ребёнка
1939
Сын: Сафенин Владимир
Мать ребёнка: Сафенина Марфа
Москва
Военная служба
26.09.1941
Таганский РВК, Московская обл., г. Москва, Таганский р-н Ждановский РВК, Московская обл., г. Москва, Ждановский р-н
Военная служба
С 1941 по 1944
156 отдельный танковый полк
Период в составе действующей армии: 31.10.1942 - 11.09.1944 https://pamyat-naroda.ru/warunit/id2424/?static_hash=d6b6b711df10acef101f44a0d8cb5706v3 Сформировано из 156 тбр Переформировано в 83 гв. тп
Военная награда
09.04.1944
Военная служба
С 1944 по 1945
83 гвардейский танковый полк 18 гвардейской механизированной бригады 9 гвардейского механизированного корпуса (83 гв. тп) (Сформировано из 156 отп)
Военная награда
14.02.1945
Приказ подразделения №: 7/н от: 14.02.1945 Издан: 9 гв. мк
Военная награда
10.09.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафенина Марфа
Смерть
Неизвестно