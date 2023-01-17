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Сафенин Константин

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Место рождения

Александровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

С 1910 по 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1910 по 1916

Отец: Сафенин Афанасий

Мать: не указана

Александровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Сафенин Алексей

Мать ребёнка: Сафенина Марфа

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафенина Марфа

Рождение ребёнка
1939

Сын: Сафенин Владимир

Мать ребёнка: Сафенина Марфа

Москва
Военная служба
26.09.1941
Таганский РВК, Московская обл., г. Москва, Таганский р-н Ждановский РВК, Московская обл., г. Москва, Ждановский р-н
Военная служба
С 1941 по 1944
156 отдельный танковый полк
Период в составе действующей армии: 31.10.1942 - 11.09.1944 https://pamyat-naroda.ru/warunit/id2424/?static_hash=d6b6b711df10acef101f44a0d8cb5706v3 Сформировано из 156 тбр Переформировано в 83 гв. тп
Военная награда
09.04.1944
Военная служба
С 1944 по 1945
83 гвардейский танковый полк 18 гвардейской механизированной бригады 9 гвардейского механизированного корпуса (83 гв. тп) (Сформировано из 156 отп)
Военная награда
14.02.1945
Приказ подразделения №: 7/н от: 14.02.1945 Издан: 9 гв. мк
Военная награда
10.09.1945
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафенина Марфа

Смерть
Неизвестно
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