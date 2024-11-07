Феокта Стастинова
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшков Иван Иванов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Горшков Яков Иванов (рекрутер 1806)
Отец ребёнка: Горшков Иван Иванов
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Горшков Иван Иванов
Рождение ребёнка
С 1792 по 1794
Сын: Горшков Ефрем Иванов
Отец ребёнка: Горшков Иван Иванов
Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
данные разнятся - где-то 1793
Смерть
Неизвестно