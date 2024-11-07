Феокта Стастинова 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феокта Стастинова

Место рождения

Рогово, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогово, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Иван Иванов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Горшков Яков Иванов (рекрутер 1806)

Отец ребёнка: Горшков Иван Иванов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Горшков Терентий Иванов

Отец ребёнка: Горшков Иван Иванов

Рождение ребёнка
С 1792 по 1794

Сын: Горшков Ефрем Иванов

Отец ребёнка: Горшков Иван Иванов

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
данные разнятся - где-то 1793
Смерть
Неизвестно

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