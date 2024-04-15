Терехова Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
07.11.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Михаил Григорьевич Елкин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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