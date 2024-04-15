Терехова Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
07.11.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Михаил Григорьевич Елкин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно