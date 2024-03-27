Кайсаров Ибрагим Ахметвалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайсаров Ибрагим Ахметвалиевич

Место рождения

д.Нижне-Ибраево

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайсарова (Кайсарова) Шаргия

Рождение ребёнка
15.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кайсарова (Кайсарова) Шаргия

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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