Кайсаров Ибрагим Ахметвалиевич
Место рожденияд.Нижне-Ибраево
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кайсарова (Кайсарова) Шаргия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно