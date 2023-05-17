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Смирнов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1949

Дата смерти

17.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1974

Дочь: Иванова - Смирнова Лариса Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова - Смородинова Лидия Валентиновна

Рождение ребёнка
24.01.1977

Дочь: Смирнова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова - Смородинова Лидия Валентиновна

Рождение ребёнка
30.11.1985

Сын: Смирнов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Смирнова - Смородинова Лидия Валентиновна

Смерть
17.05.2023

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