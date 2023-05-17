Смирнов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1949
Дата смерти17.05.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1974
Дочь: Иванова - Смирнова Лариса Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова - Смородинова Лидия Валентиновна
Рождение ребёнка
24.01.1977
Дочь: Смирнова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова - Смородинова Лидия Валентиновна
Рождение ребёнка
30.11.1985
Сын: Смирнов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Смирнова - Смородинова Лидия Валентиновна
Смерть
17.05.2023