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Морозов Николай

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Место рождения

Дольшино, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дольшино, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Морозова Анна

Листвянное, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
02.01.1923

Дочь: Стогниенко (Морозова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Морозова Анна

Дольшино, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1926

Дочь: Морозова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Морозова Анна

Рождение ребёнка
02.09.1927

Дочь: Лобанова (Морозова) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Морозова Анна

Смерть
Неизвестно

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