Морозов Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Морозова Анна
Листвянное, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
02.01.1923
Дочь: Стогниенко (Морозова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Морозова Анна
Рождение ребёнка
17.11.1926
Дочь: Морозова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Морозова Анна
Рождение ребёнка
02.09.1927
Дочь: Лобанова (Морозова) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Морозова Анна
Смерть
Неизвестно