Эпов Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭпов Олег Владимирович

Эпов Олег Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1953

Дата смерти

26.09.2004

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1953

Отец: Эпов Владимир Иванович

Мать: Эпова (Эпова) Поликсения Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.09.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.