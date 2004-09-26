Эпов Олег Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1953
Дата смерти26.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.09.2004