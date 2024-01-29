Лисицын Никифор Лукьяныч
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти19.02.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Лисицын Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1923
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1929
Дочь: Максимова (Лисицина) Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Лисицына (Шварёва) Матрона Трофимовна
Старая Толковка, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
19.02.1942
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область