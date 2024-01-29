Лисицын Никифор Лукьяныч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицын Никифор Лукьяныч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

19.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Лисицын Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1923

Сын: Лисицын Пётр Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1929

Дочь: Максимова (Лисицина) Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Лисицына (Шварёва) Матрона Трофимовна

Старая Толковка, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
19.02.1942
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

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