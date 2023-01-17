Ступарь Дмитрий Алексеевич (либо Александрович, либо Петрович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступарь Дмитрий Алексеевич (либо Александрович, либо Петрович)

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Место рождения

Село Борисы (?), Кременчугского уезда, Полтавской губернии, Украина

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Борисы (?), Кременчугского уезда, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Ступарь Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Село Борисы, Кременчугского уезда, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
Между 03.12.1880 и 05.12.1880

Сын: Ступарь Клим Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Около 1930
Краснодарский край
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