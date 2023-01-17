Ступарь Дмитрий Алексеевич (либо Александрович, либо Петрович)
Место рожденияСело Борисы (?), Кременчугского уезда, Полтавской губернии, Украина
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Борисы (?), Кременчугского уезда, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
1870 ст.
Мать ребёнка: не указана
Село Борисы, Кременчугского уезда, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
Между 03.12.1880 и 05.12.1880
Мать ребёнка: не указана
Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Около 1930
Краснодарский край