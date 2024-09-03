Березин Тимофей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Березин Семен Агафонов
Мать: Березина Ирина Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1883
Дочь: Березин (Березин) Ефимия Тимофеева
Мать ребёнка: Березина Лукерья Иваанова
Рождение ребёнка
03.02.1886
Мать ребёнка: Березина Лукерья Иваанова
Рождение ребёнка
15.09.1888
Мать ребёнка: Березина Лукерья Иваанова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Березин Григорий Тимофеев
Мать ребёнка: Березина Лукерья Иваанова
Смерть
Неизвестно