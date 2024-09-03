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Березин Тимофей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Березин Семен Агафонов

Мать: Березина Ирина Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Лукерья Иваанова

Рождение ребёнка
07.07.1883

Дочь: Березин (Березин) Ефимия Тимофеева

Мать ребёнка: Березина Лукерья Иваанова

Рождение ребёнка
03.02.1886

Сын: Березин Федор Тимофеев

Мать ребёнка: Березина Лукерья Иваанова

Рождение ребёнка
15.09.1888

Сын: Березин Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Березина Лукерья Иваанова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Березин Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Березина Лукерья Иваанова

Смерть
Неизвестно

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