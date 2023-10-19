Колычева (Левшина) Анна Ниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычева (Левшина) Анна Ниловна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Село Темряги
Село Темряги
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