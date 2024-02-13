Сковорода Афанасий Семенович
Место рождениясело Боровики Могилянской волости Себежского уезда Витебской губернии
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
село Боровики Могилянской волости Себежского уезда Витебской губернии
Бракосочетание
04.07.1910 ст.
Нижний Агашул
Рождение ребёнка
11.10.1910 ст.
Сын: Сковородин Ефим Афанасьевич
Мать ребёнка: Сковорода Ирина Родионовна
с. Нижний Агашул Саянский р-н Красноярский край
Смерть
Неизвестно