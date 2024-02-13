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Сковорода Афанасий Семенович

Место рождения

село Боровики Могилянской волости Себежского уезда Витебской губернии

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: Сковорода Семен Михайлович

Мать: Сковорода Наталья Карповна

село Боровики Могилянской волости Себежского уезда Витебской губернии
Бракосочетание
04.07.1910 ст.

Жена: Сковорода Ирина Родионовна

Нижний Агашул
Рождение ребёнка
11.10.1910 ст.

Сын: Сковородин Ефим Афанасьевич

Мать ребёнка: Сковорода Ирина Родионовна

с. Нижний Агашул Саянский р-н Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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