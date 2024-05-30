Гришичева Прасковья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1855
Рождение ребёнка
1856
Сын: Гришичев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Гришичев (Окиничев) Алексей Акинфович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Гришичева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Гришичев (Окиничев) Алексей Акинфович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Гришичев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Гришичев (Окиничев) Алексей Акинфович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Гришичев Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Гришичев (Окиничев) Алексей Акинфович
Смерть
Неизвестно