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Гришичева Прасковья Федоровна

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1855

Муж: Гришичев (Окиничев) Алексей Акинфович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гришичев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Гришичев (Окиничев) Алексей Акинфович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Гришичева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Гришичев (Окиничев) Алексей Акинфович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Гришичев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Гришичев (Окиничев) Алексей Акинфович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1867

Сын: Гришичев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Гришичев (Окиничев) Алексей Акинфович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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