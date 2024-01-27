Подсекаева Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсекаева Мария Семеновна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Сахно Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Подсекаев Иван Степанович

Ульяновка-Грузия-Кахетия
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Подсекаев Иван Степанович

Ульяновка-Грузия-Кахетия
Смерть
Неизвестно
Ульяновка-Грузия-Кахетия
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