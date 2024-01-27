Подсекаева Мария Семеновна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Сахно Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Подсекаев Иван Степанович
Ульяновка-Грузия-Кахетия
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Подсекаев Иван Степанович
Ульяновка-Грузия-Кахетия
Смерть
Неизвестно
Ульяновка-Грузия-Кахетия