Рослов Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рослов Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1936

Дата смерти

14.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1936

Отец: Рослов Тимофей Григорьевич

Мать: Рослова (Пахомова) Вера Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рослова (Бартова) Клавдия Тихоновна

Рождение ребёнка
27.12.1966

Дочь: Рослова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Рослова (Бартова) Клавдия Тихоновна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.12.1972

Сын: Рослов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Рослова (Бартова) Клавдия Тихоновна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
14.04.2010

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