Рослов Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1936
Дата смерти14.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1966
Дочь: Рослова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Рослова (Бартова) Клавдия Тихоновна
Рождение ребёнка
17.12.1972
Сын: Рослов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Рослова (Бартова) Клавдия Тихоновна
Смерть
14.04.2010