Ёгина (Задворнова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ёгина (Задворнова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1907

Дата смерти

03.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1907

Отец: Задворнов Николай Павлович

Мать: Задворнова Павла Павловна

Рождение ребёнка
13.06.1931

Сын: Ёгин Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Ёгин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Ёгин Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Ёгин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
16.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ёгин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёгин Фёдорович

Отец ребёнка: Ёгин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёгин Фёдорович

Отец ребёнка: Ёгин Фёдор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ёгин Фёдор Алексеевич

Смерть
03.08.1984
Стрельниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
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