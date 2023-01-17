Ёгина (Задворнова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1907
Дата смерти03.08.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1907
Рождение ребёнка
13.06.1931
Отец ребёнка: Ёгин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Ёгин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
16.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ёгин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ёгин Фёдорович
Отец ребёнка: Ёгин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ёгин Фёдорович
Отец ребёнка: Ёгин Фёдор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.1984
Стрельниково, Костромской муниципальный район, Костромская область