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Крутских Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Крутских) Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Крутских Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Крутских Протас Иванович

Мать ребёнка: Крутских Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Крутских Семен Иванович

Мать ребёнка: Крутских Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Крутских Федор Иванович

Мать ребёнка: Крутских Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Крутских) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Крутских Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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