Крутских Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Крутских) Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Крутских Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Крутских Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Крутских Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Крутских Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Крутских) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Крутских Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно