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Баранов Василий Иванович

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Место рождения

Пермский край, Посадская волость

Дата рождения

1815 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1833 г.р.

Добавил:

ЕЦ
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Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермский край, Посадская волость
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Баранов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Баранова Дария Иоанна

Пермь, Пермский, Пермский край
Год рождения (1833) высчитан по дате венчания - 02.10.1860 ему было 27 лет. Место рождения - предположительное. Оба родителя подобраны по четырем наиболее подходящим датам - его рождения, их венчания ... Показать все
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