Баранов Василий Иванович
Место рожденияПермский край, Посадская волость
Дата рождения1815 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермский край, Посадская волость
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Мать ребёнка: Баранова Дария Иоанна
Пермь, Пермский, Пермский край
Год рождения (1833) высчитан по дате венчания - 02.10.1860 ему было 27 лет. Место рождения - предположительное. Оба родителя подобраны по четырем наиболее подходящим датам - его рождения, их венчания ... Показать все